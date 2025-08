Un feu dans le Chouf menace des habitations

Un violent incendie a éclaté samedi après-midi dans des bois proches de Aïn el-Hour, un village du Chouf, et il n’était toujours pas éteint dimanche, lorsque les flammes sont arrivées aux confins de l’église de la localité et de plusieurs habitations. La municipalité et les habitants ont lancé un appel, via l’Agence nationale d’information (ANI, officielle), pour une intervention d’urgence de la Défense civile afin de circonscrire le sinistre. En juillet, sous le patronage du Premier ministre Nawaf Salam, le ministère libanais de l’Environnement a lancé une initiative de 3,5 millions de dollars visant à réduire les risques d’incendies de forêt dans les zones vulnérables. En avril, Greenpeace avait déjà alerté sur les incendies enregistrés au Liban avant même le début de l’été, période habituellement propice aux feux, les qualifiant de « signe alarmant des effets aggravants du changement climatique dans la région ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

