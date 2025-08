Mini-sommet Turquie/Italie/Libye à Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli vendredi à Istanbul un mini-sommet avec les responsables italien Georgia Meloni et libyen Abdelhamid Dbeibah centré sur les migrations et la stabilité en Libye. Selon un communiqué de la présidence turque, M. Erdogan a insisté sur une nécessaire "coordination multilatérale pour éradiquer à la source les migrations irrégulières", sans toutefois détailler de mesures précises. La présidence du Conseil italien a également indiqué que "les trois dirigeants ont discuté du renforcement de (leur) coopération, en premier lieu dans la gestion des flux migratoires", sans plus de détails. La Libye demeure un pays de départ pour de nombreux migrants africains qui tentent de gagner l'Europe en accostant sur les côtes grecques et italiennes, principalement. Face à l'arrivée de plus de 2.000 personnes en juillet en provenance de Libye sur les côtes grecques et particulièrement en Crète, Athènes a gelé les demandes d'asile. Mme Meloni, selon le communiqué de Rome, a appelé à "soutenir l'action du gouvernement libyen d'unité nationale dans le domaine des migrations et à lutter conjointement contre les réseaux internationaux de trafiquants d'êtres humains". L'Italie est l'ancienne puissance coloniale de ce pays du nord de l'Afrique avec lequel la Turquie de M. Erdogan, engagée comme Rome au côté du gouvernement de Tripoli, entretient des relations étroites dans les domaines de la défense et de l'énergie. La Libye est livrée à une forte instabilité en raison de la rivalité entre le gouvernement de Tripoli et celui de l'homme fort de l'Est du pays, Khalifa Haftar. Ankara avait reçu en avril le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, qui s'était également rendu en Italie et aux Etats-Unis. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

