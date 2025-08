Le Premier ministre canadien se dit « déçu » des nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis

Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré vendredi qu'Ottawa était « déçu » par la décision de Washington d'augmenter à 35% les droits de douane sur les produits canadiens non couverts par un accord commercial préexistant.

Pour préserver des secteurs comme ceux du bois, de l'acier, de l'aluminium et de l'automobile, non compris par l'accord de libre-échange trilatéral avec le Mexique et les Etats-Unis, « le gouvernement canadien agira pour protéger les emplois canadiens, investir dans notre compétitivité industrielle, acheter canadien et diversifier nos marchés d'exportation », a-t-il expliqué dans un communiqué publié sur X.