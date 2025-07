Samy Gemayel et Michel Moawad saluent le discours de Joseph Aoun sur le monopole des armes

Le chef du parti Kataëb, le député Samy Gemayel, et celui du Mouvement de l'Indépendance, Michel Moawad, ont tous deux salué dans des messages sur X la déclaration forte prononcée plus tôt dans la journée par le président Joseph Aoun concernant le rétablissement du monopole de l’État sur les armes. À l'occasion du 80e anniversaire de l'armée libanaise, le chef de l’État a appelé ce matin à ce que l’armée et les forces de sécurité détiennent le droit exclusif de porter des armes « sur l’ensemble du territoire libanais », et cela « dès aujourd’hui ». Affaibli militairement par la guerre de treize mois avec Israël, le Hezbollah conditionne toute concession sur ses armes à des garanties claires concernant les intentions de Tel-Aviv et de Washington. L’accord de cessez-le-feu entre le groupe pro-iranien et Israël, en vigueur depuis le 27 novembre, prévoit le retrait total des troupes israéliennes du sud du Liban, où elles occupent encore cinq positions sur le territoire libanais et mènent presque quotidiennement des frappes. Le gouvernement devrait discuter mardi du monopole de la détention des armes, à la demande du Premier ministre Nawaf Salam. Cette initiative intervient après les pressions croissantes des États-Unis sur le Liban pour tenir une réunion de cabinet à cette fin. Dans son message, Samy Gemayel a exprimé jeudi l'espoir que le gouvernement traduise dès mardi les déclarations du président libanais en « mesures concrètes pour faire appliquer la loi à tous et restaurer la souveraineté de l'État ». « À l’occasion du 80e anniversaire de l’armée, nous avons entendu une déclaration claire et sans ambiguïté du président sur la nécessité de limiter la détention de toutes les armes [aux mains de l’État] aujourd’hui plutôt que demain. Nous espérons que mardi, le gouvernement traduira cela en mesures concrètes pour faire appliquer la loi à tous et rétablir la souveraineté et l’autorité de l’État », a posté Samy Gemayel jeudi sur X. De son côté, Michel Moawad a qualifié le discours en question de « pas important vers l’ancrage du principe de la souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire et de ses frontières ». « La confirmation par le président Aoun de l’établissement d’un calendrier clair pour atteindre cet objectif marque un début sérieux pour passer à la phase pratique attendue par les Libanais, que nous avons toujours appelée de nos vœux comme condition essentielle pour sauver le Liban, lever son isolement arabe et international, et tourner définitivement la page des aventures, du sang, de la destruction et de l’appauvrissement », a-t-il encore écrit. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

