Salam reçoit le chef du HCR, en visite d'adieu

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a reçu mercredi au Grand Sérail le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU, Ivo Freijsen, qui doit quitter prochainement ses fonctions, rapporte le Grand Sérail, au lendemain d'un convoi de « retour volontaire » de 71 migrants et réfugiés syriens ayant quitté le Liban pour rentrer en Syrie. Le HCR encadrait ce retour, qui a eu lieu via le poste-frontière de Masnaa, dans l'est de la Békaa.

Le Premier ministre a reçu le directeur du HCR au Liban dans le cadre d'une « visite d'adieu », selon le compte X de la présidence du Conseil. Les deux responsables ont discuté des « efforts » de l'organisation onusienne pour le retour des Syriens dans leur pays, notamment « en coopération avec les autorités libanaises ».

Le début de ces retours entamé mardi entre dans le cadre d'un processus plus large pour lequel plus de 17 000 réfugiés ont jusqu'ici exprimé leur intérêt un mois après son lancement, le 1er juillet. Pour inciter au retour dans une Syrie encore instable, le plan du HCR offre aux participants une compensation financière versée au départ et à l'arrivée du convoi, répondant ainsi à une revendication concernant des aides « hors du Liban » longtemps portée par les autorités libanaises et responsables politiques.