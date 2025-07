Arrestation d’un suspect accusé d'agression sexuelle sur un enfant au Liban

La Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) a annoncé mardi l’arrestation d’un suspect accusé d’agression sexuelle sur un enfant. L’individu serait de nationalité syrienne, et a été arrêté dans le quartier de Nabaa, dans la périphérie de Beyrouth. La victime, un enfant âgé d’environ 7 ans, a été transporté à l’hôpital le jour même, et l’examen du médecin a révélé qu’il avait été victime d’un viol. Après la réception de ces informations, les unités compétentes des FSI ont enquêté sur le terrain et ont pu identifier et arrêter le suspect, selon les informations du communiqué. L’accusé a reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés lors de son interrogatoire, et des mesures légales ont été prises à son encontre sur instruction du juge compétent, précisent les FSI. Dans leur communiqué, les FSI ont finalement appelé à la vigilance des parents, rappelant la nécessité « d’être attentif à tout changement de comportement (des enfants), de communiquer, de ne pas les blâmer et surtout de ne pas dissimuler l’agression ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

