Yassine Jaber dénonce une distribution inéquitable des aides aux municipalités

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a dénoncé mardi « un manque d'équité concernant la répartition des fonds » de la caisse municipale indépendante, lors d'une rencontre avec le président du syndicat des transporteurs routiers Bassam Tleiss, qui préside également l'association Irchad soutenue par le mouvement Amal, le directeur de l'Association du travail municipal soutenue par le Hezbollah, Mohammad Bachir, ainsi que plusieurs élus municipaux de toutes les régions.

« La caisse connaît un déficit de plus de 450 millions de dollars pour avoir été utilisée pour gérer le dossier des déchets ménagers », a déclaré M. Jaber. Il a assuré avoir envoyé une note au ministère de l'Intérieur pour que ce dernier paie les sommes dues aux municipalités. Le ministre a par ailleurs évoqué le projet de loi d'autonomisation des municipalités avalisé par le Parlement, estimant qu'il s'agit d'un pas nécessaire.

M. Tleiss a pour sa part dénoncé un « Etat incapable » et appelé « à un dialogue transparent avec les municipalités. « Le développement commence dans les municipalités. Nous allons continuer à les défendre au nom du mouvement Amal et de Nabih Berry par tous les moyens constitutionnels et populaires », a-t-il dit. Mohammad Bachir a appelé pour sa part à l'organisation d'ateliers pour former et renforcer le rôle des municipalités.