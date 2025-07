Les Pays-Bas imposent une interdiction d'entrée sur le territoire à Ben Gvir et Smotrich

Le gouvernement néerlandais a annoncé qu’il convoquera l'ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas pour dénoncer la situation « insupportable et indéfendable » à Gaza et a imposé des interdictions d'entrée sur le territoire à deux ministres israéliens d'extrême droite, a-t-il déclaré dans une lettre publiée lundi soir. Une mesure rapportée par l'agence Reuters et plusieurs médias israéliens. Les ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ne seront désormais plus autorisés à se rendre aux Pays-Bas, qui les accusent d’avoir à plusieurs reprises incité à la violence contre les Palestiniens et appelé à une « purification ethnique » de la bande de Gaza. Le gouvernement néerlandais envisageait depuis juin d’imposer des sanctions aux deux ministres israéliens pour leur « incitation à la violence extrémiste et leurs violations des droits humains des Palestiniens ». La décision néerlandaise fait suite à des mesures similaires prises le mois dernier par la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Le gouvernement a déclaré qu'il soutenait la recommandation de l'UE visant à restreindre l'accès d'Israël à son programme phare de financement de la recherche et qu'il ferait pression pour que des sanctions commerciales européennes soient prises si l'État hébreu venait à enfreindre son accord avec l'Union européenne sur l'augmentation de l'aide humanitaire. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

