L'armée annonce l'arrestation de cinq individus soupçonnés d'avoir formé une « cellule terroriste »

L'armée libanaise a annoncé lundi l’arrestation de cinq individus, dont deux étrangers, soupçonnés d’avoir formé une cellule terroriste.Dans un communiqué, la Direction des services de renseignement de l'armée libanaise a interpellé trois citoyens libanais ainsi qu'un ressortissant syrien et un Irakien, sans préciser le lieu et la date de leur arrestation, ni à quelle organisation ces personnes sont suspectées d'être affiliées.La troupe a ajouté que les suspects ont été « déférés devant les autorités judiciaires compétentes » et qu'elle poursuivait « ses opérations de surveillance et de traque des organisations terroristes ».Ces derniers mois, les services de sécurité libanais ont multiplié les annonces à l'encontre de cellules soupçonnés de liens avec des groupuscules jihadistes....

