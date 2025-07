Au moins 11 personnes poignardées dans un supermarché du Michigan

Au moins 11 personnes ont été blessées à coups de couteau samedi dans un supermarché du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, ont annoncé les autorités locales.

Un suspect âgé de 42 ans a été placé en garde à vue, a expliqué Michael Shea le shérif du comté de Grand Traverse au cours d'une conférence de presse. « Selon les informations dont nous disposons, il s'agit d'actes commis au hasard », a-t-il indiqué ajoutant que les « victimes n'avaient pas été déterminées d'avance ». Le suspect, qui vit dans le Michigan, a apparemment agi seul et s'est servi d'un « couteau pliant ».

« Nous pouvons confirmer que 11 victimes sont actuellement prises en charge », a annoncé sur les réseaux sociaux l'hôpital de la région, le Munson Medical Center. Six des victimes étaient dans un état critique tard samedi soir et cinq ont été gravement blessés, selon la même source. Au moins trois personnes ont du être opérées, selon M. Shea. Les victimes sont six hommes et cinq femmes.

La gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer a dit être en contact avec les autorités concernant cette « horrible information ». Les forces de l'ordre ont été appelées en fin d'après-midi pour signaler un incident au supermarché Walmart de la ville de Traverse City, a expliqué la police du Michigan.

Julia Martell, une femme témoin de la scène, a expliqué au New York Times avoir entendu des cris et vu un homme courir un couteau à la main dans le rayon pharmacie du magasin. Selon elle, l'homme a bousculé et poignardé les gens en se déplaçant à travers le magasin. Cette témoin de la scène, âgée de 30 ans, a dit avoir vu trois personnes portant des blessures et « du sang partout ».

M. Shea a précisé que les coups de couteau avaient commencé au niveau des caisses précisant que ce type de violences était « très inhabituel » dans la région. Des personnes présentes dans le supermarché ont « aidé » à l'arrestation du suspect, selon lui.

Traverse City est une station touristique très populaire située sur les rives du lac Michigan. Le directeur-adjoint du FBI Dan Bongino a indiqué que ses agents apporteraient « tout le soutien nécessaire au bureau du shérif de Grand Traverse dans leur enquête sur l'attaque au magasin Walmart ».