Destruction de contraceptifs par Washington: Les Ecologistes demandent à Macron d'intervenir en urgence

Les Ecologistes ont adressé samedi une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron lui demandant d'intervenir en urgence pour empêcher la destruction prévue par les Etats-Unis de contraceptifs féminins, stockés en Belgique et qui pourraient être incinérés en France. Ces moyens de contraception (implants, stérilets) d'une valeur de 9,7 millions de dollars sont destinés à « des pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre des programmes de l'Agence américaine pour le développement international » (USAID), démantelée par l'administration Trump, écrivent-ils dans ce courrier, consulté par l'AFP, signé par la patronne des Verts Marine Tondelier et plusieurs femmes parlementaires. Cette décision américaine est « un affront aux principes fondamentaux de solidarité, de santé publique et de droits sexuels et reproductifs que la France s'est engagée à défendre », ajoutent-ils, exhortant Emmanuel Macron à « ne pas se rendre complice, même indirectement, de politiques rétrogrades ». « Baisser les aides à la contraception est une honte, détruire des produits déjà fabriqués et financés est encore plus hallucinant », s'est indignée Marine Tondelier auprès de l'AFP. Les Ecologistes demandent au chef de l'Etat « dans le cadre d'une initiative commune avec la Commission européenne » de demander la suspension de cette destruction. Ils souhaitent aussi qu'il soutienne « explicitement » les organisations humanitaires qui se sont dites « prêtes à redistribuer ces contraceptifs ». L'administration Trump a récemment reconnu avoir détruit des tonnes de nourriture destinées à des enfants souffrant de malnutrition car cette nourriture était périmée. Ces affaires interviennent au moment où les Etats-Unis révisent drastiquement à la baisse leur aide internationale, le Congrès ayant supprimé le 18 juillet quelque 9 milliards de dollars d'aide destinée principalement à l'étranger. L'administration Trump a également mis fin à l'USAID, renvoyant des milliers d'employés, et a éliminé une série de programmes favorisant le planning familial ou l'avortement. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Les Ecologistes ont adressé samedi une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron lui demandant d'intervenir en urgence pour empêcher la destruction prévue par les Etats-Unis de contraceptifs féminins, stockés en Belgique et qui pourraient être incinérés en France.Ces moyens de contraception (implants, stérilets) d'une valeur de 9,7 millions de dollars sont destinés à « des pays à revenu faible ou intermédiaire dans le cadre des programmes de l'Agence américaine pour le développement international » (USAID), démantelée par l'administration Trump, écrivent-ils dans ce courrier, consulté par l'AFP, signé par la patronne des Verts Marine Tondelier et plusieurs femmes parlementaires.Cette décision américaine est « un affront aux principes fondamentaux de solidarité, de santé publique et de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte