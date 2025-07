Le Brésil « salue » l'annonce de la reconnaissance par la France de l'Etat de Palestine

Le gouvernement brésilien « salue l'annonce » de la reconnaissance par la France de l'Etat de Palestine et « exhorte toutes les autres nations à ne pas l'avoir encore fait » à prendre la même décision, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères. « La reconnaissance de l'État palestinien par un nombre croissant de pays (...) contribue à répondre aux aspirations de paix dans la région, de liberté et d'autodétermination du peuple palestinien », a ajouté le ministère dans un communiqué. Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi la décision d'une reconnaissance officielle par la France d'un Etat de Palestine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre à New York. Le Brésil reconnaît l'Etat de Palestine depuis 2010 et prône la « solution à deux Etats » dans le conflit israélo-palestinien. Le président brésilien de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, accuse Israël de « génocide » dans la bande de Gaza, un territoire palestinien assiégé, affamé et dévasté par 21 mois d'une guerre déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël. Le gouvernement brésilien a annoncé cette semaine vouloir prochainement s'associer à la procédure intentée devant la Cour internationale de justice (CIJ) par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël de commettre un « génocide » dans la bande de Gaza. Au moins 142 pays reconnaissent déjà ou prévoient de reconnaître l'État de Palestine, selon un comptage effectué par l'AFP. Plusieurs Etats ont annoncé cette décision après le début de la guerre actuelle dans la bande de Gaza. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

