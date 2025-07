« On ne peut plus accepter massacres et famine », dit Tajani

»On ne peut plus accepter massacres et famine » dans la bande de Gaza, a affirmé vendredi à Rome le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, se refusant cependant à reconnaître à ce stade l'Etat palestinien comme va le faire la France. « L'Italie est favorable à la solution à (...) deux Etats, mais la reconnaissance d'un nouvel Etat palestinien doit avoir lieu en même temps que leur reconnaissance de l'Etat d'Israël », a-t-il estimé lors de l'ouverture du Conseil national de son parti conservateur Forza Italia, a rapporté l'agence Ansa, s'attirant les critiques de l'opposition. « Nous ne pouvons plus accepter les massacres et la famine. Le moment est venu de parvenir à un cessez-le-feu immédiat », a exhorté M. Tajani, précisant que l'Italie est « amie d'Israël ». Jeudi soir, le président Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l'Etat de Palestine par la France en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies, espérant ainsi créer une dynamique collective en ce sens. La Première ministre italienne Giorgia Meloni avait de son côté qualifié mercredi la situation à Gaza d' »inacceptable », affirmant qu' »aucune action militaire ne saurait justifier une telle attitude ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

