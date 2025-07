Contact rétabli avec le « Handala », le bateau parti pour Gaza avec de l'aide humanitaire

Le service de presse de la « Flotille pour la liberté », un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi avoir restauré le contact avec son navire, le « Handala », qui transporte de l'aide humanitaire à Gaza. « La connexion a maintenant été rétablie. Le +Handala+ poursuit sa mission et se trouve actuellement à moins de 349 milles marin de Gaza (560 km, ndlr) », a écrit l'organisation autour de 23h45 GMT jeudi sur son compte Telegram. Les communications avaient été interrompues « pendant environ deux heures » et « des drones ont été observés à proximité du bateau, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes quant à une éventuelle attaque ». Le bateau a quitté il y a une dizaine de jours le port de Syracuse, en Sicile, avec une quinzaine de militants à bord. Cet ancien chalutier norvégien, chargé de matériel médical, de nourriture, d'équipement pour enfants et de médicaments, avait également embarqué deux élues de La France Insoumise (LFI), Gabrielle Cathala et Emma Fourreau. Cette initiative intervient environ deux mois après le départ du Madleen, un autre navire parti d'Italie le 1er juin pour « briser le blocus israélien » à Gaza. Le voilier avait alors à son bord 12 militants dont la militante écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui avait été détenue trois jours après l'interception du navire, à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza. Israël, dont l'offensive a débuté au lendemain de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a imposé début mars au territoire palestinien un blocus humanitaire. Ce blocus a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité, et n'a été que partiellement assoupli. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le service de presse de la « Flotille pour la liberté », un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi avoir restauré le contact avec son navire, le « Handala », qui transporte de l'aide humanitaire à Gaza.« La connexion a maintenant été rétablie. Le +Handala+ poursuit sa mission et se trouve actuellement à moins de 349 milles marin de Gaza (560 km, ndlr) », a écrit l'organisation autour de 23h45 GMT jeudi sur son compte Telegram. Les communications avaient été interrompues « pendant environ deux heures » et « des drones ont été observés à proximité du bateau, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes quant à une éventuelle attaque ».Le bateau a quitté il y a une dizaine de jours le port de Syracuse, en Sicile, avec une quinzaine de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte