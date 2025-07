Israël et les États-Unis rappellent leurs délégations des négociations à Doha avec le Hamas

L'émissaire américain Steve Witkoff a acté jeudi l'échec des pourparlers menés à Doha en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettant en cause la « bonne foi du Hamas », et dit envisager « d'autres options » pour ramener les otages. « La dernière réaction du Hamas témoigne clairement d'un manque de volonté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, a-t-il dit dans un message publié sur X. Malgré les efforts considérables déployés par les médiateurs, le Hamas ne semble ni coordonné ni de bonne foi. Nous allons maintenant envisager d'autres options pour rapatrier les otages et tenter de créer un environnement plus stable pour la population de Gaza. Il est regrettable que le Hamas ait agi de manière aussi égoïste », poursuit le texte. Un responsable israélien a également indiqué en début de soirée que Tel Aviv avait rappelé sa délégation du Qatar en raison de « divergences significatives » subsistantes avec le Hamas, notamment concernant la libération des prisonniers palestiniens, selon le Haaretz. « L’objectif, durant les soixante jours d’un éventuel cessez-le-feu temporaire, est de conclure un accord pour mettre fin à la guerre selon les conditions d’Israël et permettre le retour des otages », a déclaré le responsable. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'émissaire américain Steve Witkoff a acté jeudi l'échec des pourparlers menés à Doha en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mettant en cause la « bonne foi du Hamas », et dit envisager « d'autres options » pour ramener les otages.« La dernière réaction du Hamas témoigne clairement d'un manque de volonté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, a-t-il dit dans un message publié sur X. Malgré les efforts considérables déployés par les médiateurs, le Hamas ne semble ni coordonné ni de bonne foi. Nous allons maintenant envisager d'autres options pour rapatrier les otages et tenter de créer un environnement plus stable pour la population de Gaza. Il est regrettable que le Hamas ait agi de manière aussi égoïste », poursuit le texte.Un responsable israélien a également indiqué...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte