Tir de drone de l'armée libanaise sur un suspect près de Baalbeck

L’armée libanaise a lancé une frappe de drone visant un individu recherché dans la zone de Tal el-Abiad, à Baalbeck, dans le cadre d’une opération de recherche de fugitifs, a rapporté jeudi notre correspondante dans la région Sarah Abdallah. L’opération, qui intervient dans le cadre des opérations continues menées par l'armée contre les trafiquants de drogue, a débuté par une descente dans la localité d'el-Jamaliyé, au cours de laquelle des affrontements ont éclaté entre des unités de la troupe et des suspects armés à l’est de la ville. Lors de l’affrontement, l’armée a pris en chasse un véhicule tout-terrain transportant un individu recherché, qu’elle a ensuite visé à l’aide d’un drone. Des unités de l’armée ont imposé un cordon de sécurité autour de la zone, et les opérations de recherche se poursuivaient.

Selon l'agence al-Markaziya, Ali Zeaiter, connu sous le nom d'« Abou Sallé », se trouvait à l'intérieur du véhicule. Il est accusé de trafic de drogue et est recherché pour des dizaines de mandats d'arrêt, ainsi que pour son implication dans la mort d'un soldat lors d'une précédente descente à Baalbeck. Malgré des blessures graves à la jambe et à l'abdomen, Abou Sallé avait alors réussi à s'échapper. Suite à la descente d'aujourd'hui, des informations contradictoires circulent sur son sort, rapporte al-Markaziya. Certaines sources indiquent qu'il a été arrêté après que le véhicule qu'il conduisait a été immobilisé par le tir de l'armée, tandis que d'autres affirment que le tir de l'armée a manqué sa cible et que le suspect a une fois de plus réussi à s'échapper.

Ces derniers mois, l’armée a annoncé la fermeture de plusieurs passages transfrontaliers illégaux dans la région de Baalbeck, poursuivant ainsi sa lutte contre la contrebande et le trafic.

Plus tard dans la journée, une unité de l’armée a mené une descente dans la localité d’Abra, à l’est de Saïda, selon notre correspondant dans la région Mountasser Abdallah. Selon des informations non confirmées qui circulent sur les réseaux sociaux, des Syriens auraient été arrêtés dans cette opération.