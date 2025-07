Feu de forêt à Limassol : le Liban « disponible pour prêter main-forte »

Le président Joseph Aoun a exprimé jeudi à son homologue chypriote, Nikos Christodoulidis, la disponibilité du Liban pour «prêter main-forte à Chypre» et lutter contre le feu de forêt qui s'est déclaré la veille dans des secteurs de la région côtière du sud de l'île, à Limassol, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). M. Aoun a été informé de l’ampleur des dégâts causés par les incendies lors d’un entretien téléphonique avec le président chypriote, réaffirmant ainsi sa solidarité avec le peuple voisin.Les autorités chypriotes avaient annoncé dans la journée la mort de deux personnes, « carbonisées dans une voiture calcinée qui aurait été prise par le feu », l’hospitalisation de deux autres pour « brûlures graves », et seize blessées.Le Liban n'est pas non...

