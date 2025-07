Au moins six morts et 140 blessés dans une explosion dans le nord de la Syrie

Au moins six personnes ont été tuées jeudi et 140 autres blessées dans une explosion d'origine inconnue survenue dans le nord-ouest de la Syrie, a rapporté l'agence officielle syrienne Sana.« Six personnes ont été tuées et 140 autres ont été blessées dans l’explosion survenue dans la localité de Maaret Misrin, dans la région nord d’Idleb », a indiqué Sana, citant un bilan provisoire du ministère de la Santé. À lire aussi Après son revers à Soueida, Chareh ébranlé mais pas défait Un immense panache de fumée blanche était visible au loin, d'après les images de de l'AFP, qui montrent également plusieurs enfants parmi les blessés. Il n'était pas encore établi si l'explosion était d'origine accidentelle ou le résultat d'une frappe aérienne....

