Tirs sur la police municipale au cimetière de Bir Hassan

Une patrouille de la police municipale de Ghobeiry, dans la banlieue sud de Beyrouth, a essuyé des tirs mercredi alors qu’elle tentait d’empêcher un empiètement illégal sur le terrain du cimetière de Bir Hassan, selon un communiqué de la municipalité.

« Après avoir reçu des informations confirmées selon lesquelles (un homme du quartier), accompagné de ses frères, aurait de nouveau empiété sur les terrains vacants du cimetière en retirant la barrière en fer dans l’intention de s’approprier illégalement le terrain », la municipalité a dépêché une patrouille de la police municipale et une équipe des travaux publics pour rétablir la situation et empêcher toute nouvelle violation de propriété privée, indique le communiqué.

« Lors de l’intervention, les membres de la patrouille ont été confrontés aux fils de cet homme et à plusieurs autres personnes, qui les ont agressés. La situation a dégénéré en tirs directs, à l’arme automatique et au pistolet, visant les agents municipaux et les ouvriers présents, et mettant leur vie gravement en danger », poursuit le communiqué en précisant « qu'aucun blessé n’est à déplorer ».

La municipalité a signalé cet incident au ministère de l’Intérieur ainsi qu’aux autorités compétentes, en rappelant qu’« elle demande depuis des années aux responsables politiques, sécuritaires et religieux de mettre un terme aux violations répétées dans ce cimetière ». Elle accuse également les personnes impliquées de « commettre des actes d’une extrême gravité, allant jusqu’à exhumer des tombes pour les revendre, en violation flagrante de la dignité des défunts et de toutes les valeurs religieuses, humaines et morales ».

La municipalité a réaffirmé son engagement à « protéger les biens publics et privés, et à préserver la dignité du cimetière ». Elle a appelé les autorités judiciaires, religieuses et sécuritaires à « assumer leurs responsabilités et à prendre immédiatement des mesures juridiques fermes contre les auteurs de ces actes ».