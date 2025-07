Un demi-million de jeunes catholiques attendus à Rome à l'appel du pape

Un demi-million de jeunes de tous les continents sont attendus à Rome la semaine prochaine à l'appel du pape dans le cadre du Jubilé, « Année sainte » de l'Eglise catholique, mobilisant d'importants moyens, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Ces étudiants et jeunes professionnels participeront du 28 juillet au 3 août à un pèlerinage qui s'achèvera dimanche par une grande messe en plein air présidée par le pape Léon XIV, ont précisé les organisateurs lors d'une conférence de presse au Vatican. Les participants proviennent de 146 pays, dont 68% d'Europe, mais « de nombreux jeunes viennent de pays actuellement en guerre », comme « le Liban, l'Irak, le Birmanie, l'Ukraine, Israël, la Syrie, le Soudan du Sud », a détaillé Mgr Rino Fisichella, haut responsable du dicastère (ministère) pour l'Evangélisation.

La semaine culminera samedi soir par une grande veillée avec le pape dans la périphérie est de Rome, puis les jeunes resteront dormir sur place jusqu'à la messe de clôture le lendemain. « C'est un évènement qui, par son importance, requiert des mesures de sécurité exceptionnelles », a déclaré le préfet de Rome, Lamberto Giannini, précisant que « la situation internationale et les tensions diverses nous imposent une attention maximale ».

Pour affronter la chaleur torride régnant dans la capitale italienne, les autorités ont prévu plus de 2.600 points d'accès à l'eau potable, des brumisateurs, cinq millions de bouteilles d'eau ainsi que d'importants moyens médicaux, a détaillé le maire de Rome Roberto Gualtieri, qui a qualifié cet évènement du « plus important organisé en Italie en terme d'infrastructures technologiques ».

Au total, quelque 13.000 personnes sont mobilisées pour l'encadrer, dont 3.000 volontaires de la protection civile, 1.000 agents de police locale et plus de 4.000 agents d'accueil. Ce rassemblement international est présenté comme le point d'orgue du Jubilé, « Année sainte » célébrée tous les 25 ans par l'Eglise catholique, lors de laquelle les pèlerins peuvent recevoir l' »indulgence plénière », le pardon des péchés selon la tradition. Lors du Jubilé de l'an 2000, plus de deux millions de jeunes avaient participé à Rome aux Journées mondiales de la Jeunesse à l'appel du pape Jean-Paul II.