Une nouvelle low cost pour dynamiser le ciel de l’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle compagnie aérienne à bas coût d’ici à 2030, fruit d’un consortium entre la compagnie low cost émiratie Air Arabia, le groupe saoudien Nesma et l’investisseur KUN Holding. Cette nouvelle low cost, dont le nom n’a pas encore été révélé, aura son siège à l’Aéroport international King Fahd de Dammam (KFIA), dans la province orientale du royaume.Selon l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne (GACA), qui a attribué le marché au consortium, la compagnie vise 24 destinations domestiques et 57 à l’international, avec une flotte prévue de 45 avions pour transporter jusqu’à 10 millions de passagers par an d’ici à 2030. La licence attribuée à Air Arabia marque également la fin des espoirs de Jazeera Airways, compagnie à bas...

