Les pourparlers Russie-Ukraine doivent conduire à une rencontre Poutine-Zelensky, estime la France

Les pourparlers de paix qui doivent se poursuivre mercredi entre Russes et Ukrainiens sont louables s'ils conduisent à une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine en vue de conclure un cessez-le-feu, a déclaré mardi le ministre français des Affaires étrangères. « C'est très bien que des discussions puissent se poursuivre, mais à condition qu'elles conduisent à une rencontre au niveau des chefs d'État, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, une rencontre qui puisse aboutir à un cessez-le-feu », a estimé Jean-Noël Barrot sur France Inter depuis l'Est de l'Ukraine où il est en déplacement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué lundi qu'une nouvelle séance de pourparlers de paix entre Moscou et Kiev était prévue mercredi, après deux précédentes sessions à Istanbul sans grand résultat pour mettre fin à la guerre entre les deux pays, et alors que la Russie continue de bombarder massivement les arrières ukrainiens et à grignoter des gains territoriaux sur le front. « Ca fait maintenant cinq mois que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours permettant d'ouvrir des négociations parce qu'on ne négocie pas sous les bombes et ça fait cinq mois qu'on attend que Vladimir Poutine accepte le même principe », a ajouté le ministre. Les sanctions déjà adoptées et la perspective d'en ajouter de supplémentaires depuis les Etats-Unis ou l'Europe doivent « conduire Vladimir Poutine à changer son calcul et à consentir un cessez le feu », a-t-il dit. L'Union européenne a adopté la semaine dernière un 18e paquet de sanctions, notamment pour tenter de limiter les ressources tirées par Moscou de la vente de pétrole, et Donald Trump a donné le 14 juillet 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre, faute de quoi les Etats-Unis imposeront eux aussi des sanctions supplémentaires. Si Vladimir Poutine ne change pas de position, Paris est prête à « aller plus loin », a assuré M. Barrot: « J'ai d'ores et déjà demandé à mes équipes de préparer un nouveau paquet de sanctions (ayant vocation européenne, ndlr) encore plus lourd ».



