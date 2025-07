Nouvelle vague de chaleur en Grèce, le travail en extérieur suspendu

Le ministère grec du Travail a suspendu mardi le travail en extérieur dans plusieurs régions à cause des températures qui pourraient atteindre 43°C dans le pays. A cause « des températures et des niveaux d'inconfort particulièrement élevés », le travail en extérieur a été interdit mardi de 12h00 à 17h00 (09h00 à 14h00 GMT) dans de nombreuses régions, a annoncé le ministère dans un communiqué. La suspension du travail en extérieur concerne notamment les chantiers de construction et de travaux publics, les zones de réparation navale, ainsi que les services de livraison dans plusieurs régions dont Athènes et des destinations touristiques comme les îles Ioniennes et Rhodes (sud-est). La vague de chaleur qui a débuté lundi devrait durer jusqu'à dimanche, selon le service météorologique du pays (EMY). Les températures pourraient atteindre 40°C à Athènes et à Thessalonique mardi, avec des pics prévus de 43°C dans le centre de la Grèce. Jeudi, la capitale pourrait enregistrer une température maximale de 41°C, a indiqué EMY. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le ministère grec du Travail a suspendu mardi le travail en extérieur dans plusieurs régions à cause des températures qui pourraient atteindre 43°C dans le pays. A cause « des températures et des niveaux d'inconfort particulièrement élevés », le travail en extérieur a été interdit mardi de 12h00 à 17h00 (09h00 à 14h00 GMT) dans de nombreuses régions, a annoncé le ministère dans un communiqué.La suspension du travail en extérieur concerne notamment les chantiers de construction et de travaux publics, les zones de réparation navale, ainsi que les services de livraison dans plusieurs régions dont Athènes et des destinations touristiques comme les îles Ioniennes et Rhodes (sud-est).La vague de chaleur qui a débuté lundi devrait durer jusqu'à dimanche, selon le service météorologique du pays (EMY)....

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte