Le bâtiment du registre du commerce à Baabda menace encore de s’effondrer

Le ministre de la Justice Adel Nassar a écourté ses vacances à l'étranger pour se rendre à Baabda, où le bâtiment abritant le registre du commerce du Mont-Liban menace de s’effondrer, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).Le ministre évoque plus précisément « des problèmes liés au bâtiment et une visite pour soutenir les fonctionnaires et les citoyens, suite à des informations faisant état d’un risque d’effondrement ». « Le ministre a tenu une série de réunions au palais de justice afin de suivre cette affaire et prendre les mesures nécessaires », ajoute le texte.M. Nassar n'a pas répondu à nos appels pour avoir de plus amples informations. Le bâtiment, qui jouxte le palais de justice de Baabda, avait été évacué début juin. Lire aussi Evacuation par précaution...

