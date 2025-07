Bolsonaro menacé d'emprisonnement pour des déclarations diffusées sur les réseaux sociaux

Un juge de la Cour suprême du Brésil a menacé lundi Jair Bolsonaro « d'emprisonnement immédiat » après la diffusion en ligne de déclarations de l'ancien président, en violation selon lui d'une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. L'ancien dirigeant d'extrême droite (2019-2022), jugé pour tentative de coup d'Etat contre l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, s'est vu contraint vendredi de porter dorénavant un bracelet électronique et de ne plus recourir aux réseaux sociaux. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a justifié ces mesures en lui reprochant d'inciter, avec son fils Eduardo, à des « actes hostiles » des Etats-Unis contre le Brésil et de tenter de faire « obstruction » au procès, dont il a la charge. En réaction, l'ancien président, qui a reçu le soutien de Donald Trump, a fait lundi des déclarations aux médias, qui ont été rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant l'avertissement judiciaire. Dans un document judiciaire consulté par l'AFP, M. de Moraes a présenté des publications de comptes X, Instagram et Facebook avec des vidéos, des images et le texte des déclarations de M. Bolsonaro devant les journalistes au Congrès. L'ex-président n'a pas publié le discours sur son propre compte, mais ses fils et ses alliés politiques l'ont fait. Le magistrat a ainsi reproché à Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, de « prononcer un discours destiné à être diffusé sur des plateformes numériques ». M. de Moraes a également demandé aux avocats de l'ex-président de fournir des éclaircissements dans les 24 heures « sur le non-respect des mesures de précaution imposées, sous peine de décréter son emprisonnement immédiat ». Dans une décision antérieure, lundi, M. de Moraes avait prévenu que toute diffusion des interventions publiques de M. Bolsonaro sur les plateformes constituerait une violation des mesures en vigueur et que l'ancien président risquait d'être arrêté. Cependant, le chef de file de la droite et de l'extrême droite brésiliennes s'est présenté devant les caméras pour dénoncer ce qu'il considère comme un acte de « lâcheté » à son encontre. « Humiliation ultime » « C'est le symbole de l'humiliation ultime », a-t-il déclaré en montrant pour la première fois le bracelet électronique qu'il est contraint de porter à la cheville gauche. « Ce qui est valable pour moi, c'est la loi de Dieu », a-t-il ajouté dans des déclarations qui ont rapidement circulé sur les médias sociaux. La Cour suprême a confirmé lundi, à quatre voix contre une, les restrictions imposées à l'ancien président par le juge Moraes, lors d'une réunion en ligne qui s'est achevée peu avant minuit. Lors d'une conférence de presse, le député bolsonariste Sostenes Cavalcante a dénoncé une « censure » de la justice avec l'avertissement lancé lundi. La pression judiciaire s'accroit sur M. Bolsonaro en pleine crise diplomatique entre le Brésil et les Etats-Unis. Dénonçant une « chasse aux sorcières » à l'encontre de son allié, le président américain Donald Trump a menacé le Brésil de droits de douane supplémentaires de 50% à partir d'août. Lula a réprouvé un « chantage inacceptable ». Jair Bolsonaro voit dans son procès une « persécution » et risque plus de 40 ans de prison. Le parquet a demandé sa condamnation et celle de sept de ses collaborateurs de l'époque pour avoir essayé d'assurer leur « maintien autoritaire au pouvoir ». M. Bolsonaro est en outre inéligible jusqu'en 2030 pour désinformation sur le système de vote électronique utilisé pour le scrutin de 2022. Plaidant pour une large amnistie, il espère faire annuler son inéligibilité pour concourir à la présidentielle de 2026. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



