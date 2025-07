Le ministère de l'Éducation fixe la rentrée scolaire au 15 septembre

La ministre de l’Éducation Rima Karamé a publié fixé lundi le calendrier de la rentrée scolaire 2025-2026 dans les écoles et lycées publics à horaire matinal au Liban, fixant la rentrée scolaire au 15 septembre. Les travaux préparatoires débuteront le 1er septembre et se poursuivront jusqu’au 14 septembre, période durant laquelle la présence de l’ensemble du personnel enseignant est obligatoire, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les préparatifs incluent la maintenance des bâtiments, la mise à jour des listes de professeurs et d’élèves, la répartition des classes, et la préparation des manuels et fournitures scolaires. La rentrée scolaire effective a été fixée au lundi 15 septembre. L’inscription des élèves aura lieu tous les mardis du 22 juillet au 14 septembre. Les anciens élèves libanais, les nouveaux élèves libanais venant d’écoles privées sous certaines conditions, les enfants de mères libanaises, les élèves sans documents d’état civil mais d’origine libanaise, et certains non-Libanais remplissant des critères stricts (ancienneté, statut légal, nombre limité par classe) sont acceptés. L’inscription des élèves venant de l’étranger au cycle secondaire est soumise à une demande d’équivalence scolaire. Le ministère a également indiqué qu'il est interdit d’ouvrir une classe comptant moins de dix élèves libanais. « Les classes incomplètes devront être fusionnées avant le 31 octobre, faute de quoi les salaires des enseignants concernés pourront être suspendus », a-t-il souligné. Le communiqué a également indiqué que les élèves non issus d’écoles publiques devront passer un examen d’entrée selon leur niveau, dans les matières principales (langues, mathématiques, sciences), avec une moyenne minimale de 10/20 sans note éliminatoire. La ministre a enfin insisté sur le strict respect de ces directives afin d'assurer le bon déroulement de l’année scolaire. Depuis 2019, l’année scolaire au Liban est fragilisée par l’effondrement économique, qui a entraîné la dévalorisation des salaires du secteur public, ainsi que par les interruptions liées à la pandémie de Covid-19, et plus récemment par le conflit entre le Hezbollah et Israël, en 2023/24. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

