Le bilan des violences à Soueida s'élève à plus de 1.260 morts 

Les violences dans la province syrienne de Soueida (sud) ont fait plus de 1.260 morts avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dimanche, selon un nouveau bilan publié lundi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'ONG a indiqué avoir documenté de nouveaux décès survenus avant l'entrée en vigueur de la trêve. Parmi les morts figurent 505 combattants druzes et 298 civils druzes, dont 194 « exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur ». Le bilan comprend également 408 membres des forces de sécurité gouvernementales et 35 Bédouins sunnites, dont trois civils « exécutés sommairement par des combattants druzes ». Quinze soldats gouvernementaux ont par ailleurs été tués dans des frappes israéliennes, selon l'OSDH.