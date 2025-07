Perturbations et coupures d'eau à Tunis en pleine canicule

La compagnie nationale des eaux en Tunisie a annoncé lundi des perturbations dans la distribution de l'eau potable, allant jusqu'à des coupures, dans la capitale et ses environs, par une journée où les températures ont atteint de 44 à 46°C. Ces perturbations, dues à une panne « soudaine » dans une station de pompage, ont commencé à 15H00 locales, a précisé la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) dans un communiqué. « L'approvisionnement devrait reprendre progressivement vers minuit, après la fin des travaux », a-t-elle précisé. La Sonede a accompagné son communiqué de photos et d'une vidéo montrant un transformateur électrique en feu au sein de la station de pompage, en affirmant que des équipes avaient été mobilisées pour maîtriser l'incendie. Selon plusieurs habitants interrogés par l'AFP, l'eau était déjà coupée dans un quartier de Tunis et son débit très faible ailleurs. La capitale et les gouvernorats environnants étaient écrasés lundi par la chaleur, avec des températures de 44 à 46°C, selon l'Institut national de la météorologie. Sans que l'on en sache pour l'instant les raisons, l'électricité était également coupée dans certains quartiers. Sécheresse, vétusté des canalisations: plusieurs régions enregistrent fréquemment des coupures dans la distribution de l'eau en Tunisie, où les autorités ont opté pour un rationnement nocturne dans certaines zones, surtout l'été. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



