Dar el-Fatwa « n'autorisera pas que le Liban soit entraîné dans la discorde confessionnelle »

Le mufti de la République libanaise, Abdellatif Deriane, a reçu dimanche un appel téléphonique du commandant en chef de l'armée, Rodolphe Haykal, durant lequel il a affirmé que « Dar el-Fatwa n'autorisera pas que le Liban soit entraîné dans le brasier de la discorde confessionnelle », selon un communiqué de l'institution religieuse, cité par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).

Le général Haykal a appelé le dignitaire sunnite alors que ces derniers jours ont été marqués par la crainte au Liban d'un débordement des affrontements entre combattants druzes et tribus sunnites bédouines dans la région de Soueida, dans le sud de la Syrie. Un nouveau cessez-le-feu a été annoncé samedi et un calme relatif régnait dans la région dimanche, selon l’AFP.

Les deux hommes ont évoqué « le rôle de l’armée dans la préservation de la sécurité au Liban », et le cheikh Deriane a affirmé que « le Liban doit rester à l’écart de ce qui se passe en Syrie ». Il a estimé que l'État syrien est « capable de gérer la situation sécuritaire » et réaffirmé que le pays doit rester « uni ». « Nous ne devons pas nous immiscer dans les affaires d’autrui, ni permettre à quiconque d’intervenir dans nos affaires libanaises », a-t-il ajouté. Il a encore salué l’armée libanaise qui « accompli son devoir national en traitant chaque incident sécuritaire à travers le pays », soulignant qu’« il n’y a pas d’alternative à l’État, à son autorité et à l’application de sa loi sur l’ensemble de ses territoires. »

Vendredi, Abdellatif Deriane s’était entretenu, sur fond d'affrontements en Syrie, avec le chef spirituel de la communauté druze au Liban, le cheikh Akl Sami Abi el-Mona. Les deux dignitaires avaient souligné l’importance « d’éviter de tomber dans le piège de la discorde ».

L’armée libanaise avait de son côté publié un communiqué vendredi, affirmant que les militaires « n’autoriseront aucune violation de la sécurité ou de la paix civile ».