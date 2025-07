Salam reçu par Raï à Dimane

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam s'est entretenu samedi soir à Dimane, au Liban-Nord, avec le patriarche maronite Béchara Raï, rapporte le compte X du Grand Sérail.

Mgr Raï est actuellement installé au siège d'été du patriarcat, dans la région de Bécharré. M. Salam a insisté à cette occasion sur l'importance du rôle joué par le chef de l’Église maronite pour « consolider les constantes nationales et renforcer le partenariat entre les Libanais ».

Ces derniers jours ont été marqués au Liban par un regain des tensions communautaires, en raison des affrontements entre druzes et bédouins dans le sud de la Syrie. Ces accrochages ont conduit à une implication des forces régulières syriennes du gouvernement d'Ahmad el-Chareh, ainsi qu'à des bombardements israéliens, faisant craindre un débordement au Liban. La question du monopole d’État sur les armes et surtout du désarmement du Hezbollah provoquent aussi des remous sur la scène locale. Le parti chiite refuse de remettre son arsenal et prône le dialogue, tandis que ses détracteurs appellent le chef de l’État Joseph Aoun, qui craint une déstabilisation interne, et le cabinet Salam à imposer le désarmement.