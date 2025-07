Coldplay et rumeur d'infidélité : le patron d'une entreprise américaine démissionne après une vidéo virale

Le patron d'une petite entreprise américaine a démissionné samedi, alors qu'Internet s'enflamme depuis plusieurs jours à propos d'une vidéo prise à un concert de Coldplay le montrant en train d'enlacer l'une de ses collègues - un flagrant délit d'adultère, selon les internautes.

« Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et récemment, ces normes n'ont pas été respectées », a déclaré l'entreprise dans un communiqué publié samedi sur LinkedIn annonçant la démission de son patron.

Tandis que Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay, s'apprêtait à entamer une nouvelle chanson lors d'un concert donné mercredi dans le Massachusetts (nord-est), la caméra filmant les spectateurs s'est arrêtée sur un couple enlacé et qui, se rendant compte qu'il était filmé et visible sur grand écran, s'est aussitôt séparé et caché dans un mouvement de panique. « Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides », commente alors Chris Martin, amusé.

Très vite, les images inondent les réseaux sociaux et les internautes enquêtent sur l'identité du couple. L'homme de la vidéo, Andy Byron, marié, est à la tête d'une start-up new yorkaise - Astronomer - et Kristin Cabot, la femme, n'est pas son épouse mais la directrice des ressources humaines de l'entreprise. Selon le média Business Insider, le nom « Byron » a été recherché plus de 2 millions de fois sur Google en 24 heures.

Andy Byron et Kristin Cabot avaient été suspendus le temps de mener une enquête, avait annoncé Astronomer. L'entreprise a dit « s'engager à respecter les valeurs et la culture qui l'ont guidée depuis sa création » et « Andy Byron a présenté sa démission et le conseil d'administration l'a acceptée », peut-on lire dans le communiqué.