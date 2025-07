Le typhon Wipha passe près de Hong Kong, frappé par des vents puissants et de fortes pluies

Hong Kong était frappé par des vents puissants et de fortes pluies dimanche, alors que le typhon Wipha passait le long de la côte sud de la Chine, provoquant des chutes d'arbres et des effondrements d'échafaudages. Wipha se situait à environ 140 kilomètres au sud-ouest de Hong Kong aux alentours de 17h00 locales (9h00 GMT), a indiqué l'observatoire météorologique de la ville. Le plus haut niveau d'alerte aux cyclones tropicaux (« T10 ») a été activé durant environ 7 heures mais a été abaissé au niveau « T8 », troisième le plus important, au moment où Wipha s'éloignait de la ville. « Des vents de sud-est allant de coup de vent à des vents de type tempête affectent encore par moments certaines parties du territoire », a indiqué l'observatoire. « La pluie intense de Wipha affecte de manière persistante les environs de l'estuaire de la rivière des Perles », a-t-il également relevé. La ville voisine de Macao, connue pour ses casinos, a émis son propre avertissement de typhon de niveau maximal peu après midi, les autorités ayant suspendu tous les services de transport public. Les provinces chinoises de Hainan et Guangdong ont également été mises en alerte plus tôt, selon l'agence officielle Chine nouvelle dimanche. Un représentant de l'Autorité aéroportuaire de Hong Kong a déclaré plus tôt dimanche qu'environ 500 vols avaient été annulés en raison des intempéries, tandis qu'environ 400 autres devraient décoller ou atterrir plus tard dans la journée. Plus de 200 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement temporaires gérés par le gouvernement. Les autorités ont fait suspendre dimanche les activités des crèches et des écoles, et les trains circulent en service réduit. Hong Kong avait hissé pour la dernière fois le signal d'alerte au niveau T10 au passage du super typhon Saola en 2023. Deux personnes ont été portées disparues aux Philippines après le passage de Wipha, selon les autorités locales. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

