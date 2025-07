Heurts lors d'une marche contre la colonisation en Cisjordanie

Des heurts ont opposé vendredi des Palestiniens à l'armée israélienne lors d'une marche en Cisjordanie occupée pour protester contre un nouvel avant-poste illégal installé par des colons israéliens. « Nous sommes venus dans cette zone pour protester et dire : cette terre est à nous, pas à vous », a déclaré à l'AFP Ghassan Bazour, chef du conseil du village de Raba, dans le nord de la Cisjordanie. Les colonies israéliennes en Cisjordanie sont régulièrement dénoncées par l'ONU comme illégales au regard du droit international. Les avant-postes comme celui établi à Raba pendant la nuit — composés de tentes et de caravanes — sont eux illégaux selon le droit israélien. Un groupe d'hommes brandissant des drapeaux palestiniens et ceux du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas ont marché depuis Raba jusqu'à une colline voisine où des colons avaient installé un avant-poste, a rapporté un journaliste de l'AFP présent sur place. Après avoir effectué la prière du vendredi au pied de la colline, les manifestants se sont dirigés vers l'avant-poste, jusqu'à ce que des soldats israéliens arrivent et les dispersent avec du gaz lacrymogène, selon le journaliste. Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué avoir apporté des soins à 13 personnes qui avaient inhalé du gaz lacrymogène. M. Bazour a déclaré que les colons avaient pris le contrôle du sommet de la colline pour y établir un avant-poste, interdisant aux Palestiniens l'accès à des terres agricoles voisines. « J'appelle à des marches massives (...) pour arrêter cette agression », a déclaré à l'AFP Muayad Shaaban, chef de la Commission de résistance à la colonisation et au mur, dépendant de l'Autorité palestinienne. Les violences en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, ont flambé depuis le début de la guerre à Gaza. Au moins 956 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

