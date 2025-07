Sit-in à Tripoli : Achraf Rifi met en garde contre une « bombe carcérale prête à exploser »

Au cours d’un sit-in organisé par de jeunes manifestants dans la cour de la grande mosquée el-Mansouri à Tripoli, le député Achraf Rifi a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la situation des prisons au Liban, dénonçant la surpopulation carcérale et les conditions de détention déplorables des prisonniers, notamment islamistes et étrangers. « Les prisons au Liban ne sont plus une bombe à retardement. La goupille a été retirée : elles sont prêtes à exploser à tout moment », a-t-il lancé, dans des propos cités par l'Agence nationale d'informations (ANI, officielle). Selon lui, les autorités restent aveugles face à ce danger imminent. « Si les responsables ne réalisent pas qu’une bombe va exploser entre leurs mains, c’est qu’ils ignorent totalement la réalité », a-t-il dit. Les tensions dans les prisons à Tripoli ont été évoquées au cours d'une réunion de sécurité qui s'est tenue vendredi à Baabda. « Justice à deux vitesses » L’ancien ministre de la Justice a rappelé « le séisme qui s’est produit dans les prisons syriennes » et ses « vagues de répliques », exprimant la crainte d'un scénario similaire au Liban. Il a aussi vivement critiqué les jugements prononcés contre des détenus islamistes par les tribunaux militaires : « Des juges portent une responsabilité historique. Il faudra un jour les tenir pour responsables. » M. Rifi a appelé à appliquer la loi, notamment l’article 108 du Code pénal, permettant de limiter la durée de la détention provisoire. « Certaines personnes sont en prison depuis plusieurs années sans avoir comparu une seule fois devant un juge d’instruction », a-t-il dénoncé, évoquant à ce sujet le cas de plus de 200 travailleurs domestiques, hommes et femmes, détenus sur la base de simples soupçons. « Ils sont sans avocat, sans soutien de leurs ambassades. La solution est simple : charger la Sûreté générale de les renvoyer dans leurs pays », a-t-il clamé. Le député a enfin mis en garde contre une justice à deux vitesses. « Nous ne défendons pas les criminels, mais les opprimés. Un jeune est condamné à des décennies de prison pour une photo avec une arme, pendant que d'autres font du trafic de Captagon sans être inquiétés. Ce temps est révolu. Ceux qui ne s’adaptent pas au changement en paieront bientôt le prix. » Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au cours d’un sit-in organisé par de jeunes manifestants dans la cour de la grande mosquée el-Mansouri à Tripoli, le député Achraf Rifi a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la situation des prisons au Liban, dénonçant la surpopulation carcérale et les conditions de détention déplorables des prisonniers, notamment islamistes et étrangers.« Les prisons au Liban ne sont plus une bombe à retardement. La goupille a été retirée : elles sont prêtes à exploser à tout moment », a-t-il lancé, dans des propos cités par l'Agence nationale d'informations (ANI, officielle). Selon lui, les autorités restent aveugles face à ce danger imminent. « Si les responsables ne réalisent pas qu’une bombe va exploser entre leurs mains, c’est qu’ils ignorent totalement la réalité », a-t-il dit.Les tensions dans les...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte