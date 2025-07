Deux hauts dignitaires catholiques à Gaza après la frappe contre une église

Les deux plus hauts dignitaires chrétiens de Jérusalem se sont rendus à Gaza vendredi, au lendemain d'une frappe israélienne qui a touché la seule église catholique du territoire palestinien et fait trois morts, ont indiqué le patriarcat latin et l'église grecque orthodoxe. Le patriarche latin catholique de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, et son homologue grec orthodoxe, Théophilos III, sont à la tête d'une « délégation ecclésiastique » pour rencontrer les chrétiens de Gaza à la suite de la frappe contre l'église de la Sainte-Famille dans la ville de Gaza, ont annoncé les deux églises. Cette rare visite dans la bande de Gaza ravagée par plus de 21 mois de guerre entre Israël et le Hamas intervient au lendemain des « profonds » regrets exprimés par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, après la frappe sur l'église. M. Netanyahu a parlé d' « un tir indirect ». La délégation ecclésiastique a exprimé « la préoccupation des églises de la Terre Sainte et pour la communauté de Gaza », a déclaré le patriarcat latin de Jérusalem. « Au cours de sa visite, elle va rencontrer des membres de la communauté chrétienne locale, présentera ses condoléances, apportera son soutien, et se tiendra aux côtés des personnes touchées », a-t-il ajouté. Le patriarcat a évoqué « un témoignage fort » de la solidarité et l'unité de l'église.

