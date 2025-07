En Syrie, le fossé se creuse entre Washington et Tel-Aviv

C’est le théâtre du Moyen-Orient où les divergences entre Israël et les États-Unis sont le plus marquées. L’armée israélienne a mené mercredi des frappes sur le centre de commandement du ministère syrien de la Défense, en plein cœur de Damas, tuant trois personnes et en blessant 34 autres. Alors que des combats impliquant milices druzes, factions bédouines et forces officielles ont ensanglanté la province de Soueida ces derniers jours, faisant plus de 516 morts, Tel-Aviv a dit agir en défense de la communauté druze.Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’objectif est clair : il s’agit de maintenir la Syrie dans un état de faiblesse, alors qu’il perçoit le gouvernement de transition issu des rangs islamistes comme une menace. L’un de ses ministres a même ouvertement appelé mardi à...

