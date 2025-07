Les frappes israéliennes contre Damas entravent les recherches d'armes chimiques

Les frappes aériennes israéliennes sur Damas portent atteinte aux efforts menée par la Syrie pour retrouver et détruire les armes chimiques stockées pendant le règne de Bachar el-Assad, a déclaré jeudi un conseiller du gouvernement syrien de transition. La visite prévue des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a déjà dû être reportée, a déclaré Ibrahim Olabi, le conseiller juridique du ministère syrien des Affaires étrangères chargé du dossier des armes chimiques. L'OIAC tiendra une réunion urgente mardi prochain pour discuter de la situation et de l'impact de ces attaques israéliennes, qui ont fait trois morts et 34 blessés, selon un nouveau bilan du ministère syrien de la Santé, a ajouté M. Olabi. L'OIAC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Mercredi, Israël a lancé de puissantes frappes aériennes sur Damas, frappant une partie du ministère de la Défense et du quartier général de l'armée syrienne, ou encore près du palais présidentiel, dans le but, selon Tel Aviv, de protéger la minorité druze du sud de la Syrie. Le ministère syrien de la Défense a fourni l'infrastructure institutionnelle nécessaire pour organiser et sécuriser les visites des inspecteurs de l'OIAC, a déclaré M. Olabi. Depuis le mois de mars, les inspecteurs ont visité à plusieurs reprises des sites de production et de stockage d'armes chimiques qui n'avaient pas été repérés auparavant, afin de se préparer à la destruction des restes du stock illégal d'Assad. Le gouvernement intérimaire syrien a promis de se débarrasser de l'ensemble des armes chimiques. L'OIAC, agence basée à La Haye qui compte 193 pays membres, est chargée de mettre en œuvre la convention sur les armes chimiques de 1997. Cet article est une traduction d'une dépêche de l'agence Reuters. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les frappes aériennes israéliennes sur Damas portent atteinte aux efforts menée par la Syrie pour retrouver et détruire les armes chimiques stockées pendant le règne de Bachar el-Assad, a déclaré jeudi un conseiller du gouvernement syrien de transition.La visite prévue des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a déjà dû être reportée, a déclaré Ibrahim Olabi, le conseiller juridique du ministère syrien des Affaires étrangères chargé du dossier des armes chimiques.L'OIAC tiendra une réunion urgente mardi prochain pour discuter de la situation et de l'impact de ces attaques israéliennes, qui ont fait trois morts et 34 blessés, selon un nouveau bilan du ministère syrien de la Santé, a ajouté M. Olabi. L'OIAC n'a pas répondu immédiatement aux demandes...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte