Le Barreau de Beyrouth lance sa plateforme numérique

Le barreau de Beyrouth a annoncé le lancement d'une plateforme numérique et d'une carte de paiement électronique pour les avocats, afin de faciliter une série de procédures et de paiements. Lors d'une conférence de presse à la Maison de l'avocat, le bâtonnier Fadi Masri s'est réjoui de cette initiative de digitalisation. Selon un communiqué du Barreau, la plateforme disponible en ligne comportera notamment un annuaire des avocats, des services administratifs, la possibilité d'enregistrer des procurations, de faire une demande d'adhésion au barreau et de payer les frais annuels à l'Ordre. Cela permettra aux avocats d'éviter des « files interminables ou déplacements inutiles ». Dans le communiqué, le barreau assure, en outre, que toutes les données personnelles contenues sur la plateforme seront totalement sécurisées et souligne que deux entreprises ont été sollicitées pour parvenir à cette numérisation, dont BOB Finance, pour la gestion des cartes de paiement. Un soutien sera également apporté aux avocats qui ne peuvent pas facilement utiliser les supports numériques. Le communiqué souligne également que cette numérisation entre dans le cadre du projet d'« e-gouvernement » des autorités libanaises, qui prévoit notamment une modification du Code de procédure civile pour l'accomplissement des notifications juridiques par e-mail. La numérisation des procédures voulues par l'exécutif vise notamment à assurer la transparence des transactions.

