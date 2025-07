Le maire d'Istanbul condamné pour insulte envers un procureur

Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, figure de l'opposition turque, arrêté pour « corruption » en mars, a été condamné mercredi à vingt mois de prison pour insulte et intimidation envers un procureur, selon le jugement obtenu par l'AFP. M. Imamoglu a comparu devant un tribunal situé à l'intérieur de la prison de Silivri, immense complexe pénitentiaire dans l'ouest d'Istanbul, où il est détenu depuis le 25 mars. L'édile, candidat désigné de son parti à la présidence pour la prochaine échéance prévue en 2028, fait l'objet de multiples poursuites en justice et a fait appel de plusieurs condamnations. Il avait publiquement questionné en janvier la probité du procureur général d'Istanbul. Lors de ce procès, ouvert en avril, le procureur avait réclamé sept ans et quatre mois d'emprisonnement et une interdiction de toute activité politique. « Je suis ici parce que je suis candidat à la présidentielle » avait lancé le maire lors de la seconde audience mi-juin., « Il ne s'agit pas d'un procès mais d'une punition », avait-il ajouté. M. Imamoglu, ainsi qu'une centaine de ses proches et collaborateurs, a été arrêté le 19 mars, accusé de faits de corruption, qu'il nie. Son arrestation avait déclenché une vague de protestation inédite depuis dix ans à travers la Turquie. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

