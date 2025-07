Le Hezbollah a subi une défaite politique et militaire, affirme Joumblatt

Alors qu’il évoquait la situation à Soueida, en Syrie, où les forces syriennes sont accusées d’avoir lancé une offensive sanglante contre des druzes, le leader druze Walid Joumblatt a affirmé mardi soir, dans une interview à la chaîne al-Hadath, que « le Hezbollah a subi une défaite politique et militaire » après sa guerre contre Israël à l’automne dernier. Une déclaration qui intervient alors que la pression s’accentue sur le Liban, appelé à s’engager sérieusement dans le chantier du désarmement du Hezbollah.

« Nous tentons de traiter la situation à Soueida en coordination avec le gouvernement syrien », a déclaré M. Joumblatt, ajoutant que « les druzes de Soueida doivent s’impliquer avec l’État et ne pas s’en isoler ». « Ce que je demande aux druzes de Soueida, je le demande aussi au Hezbollah au Liban », a-t-il poursuivi, estimant que « le Hezbollah a subi une défaite politique et militaire ».

Il a en outre lancé un appel au dialogue : « De la même manière que je plaide pour un dialogue entre l’État syrien et les druzes, je demande un dialogue avec le Hezbollah, car la communauté chiite est une composante essentielle de la société libanaise », a-t-il déclaré.

Des affrontements avaient éclaté dimanche à Soueida entre des combattants druzes et des tribus bédouines. Les forces gouvernementales syriennes étaient intervenues, affirmant vouloir pacifier la région, mais elles ont pris part aux combats aux côtés des bédouins contre les factions druzes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), des témoins et des groupes druzes. D’après l’OSDH, les violences ont fait 116 morts, dont 64 druzes, en majorité des combattants mais aussi deux femmes et deux enfants, 18 Bédouins et 34 membres des forces de sécurité. Israël, qui affirme vouloir protéger la communauté druze, majoritaire dans cette ville d’environ 150 000 habitants, a de son côté bombardé les forces gouvernementales après leur entrée dans Soueida. Un « cessez-le-feu total » a été annoncé mardi matin par les autorités syriennes, mais la situation sur le terrain restait confuse.