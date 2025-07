L'armée arrête 144 Syriens entrés illégalement au Liban

L'armée libanaise a arrêté 144 Syriens entrés de manière illégale au Liban, lors de perquisitions dans les localités de Falougha (Baabda), Bekaata et Semkaniyé (Chouf), selon un communiqué de la troupe publié mardi. L'armée a également arrêté un Libanais, N.M., qui entravait son travail, indique le texte, sans plus de détails. L'armée a par ailleurs mené une perquisition dans le secteur de la Galerie Semaan, à Baabda, et arrêté un homme recherché pour trafic d'armes, coups de feu, menaces et extorsion et lui a confisqué un revolver et des munitions. A Kfar Remmane (Nabatiyé), la troupe a arrêté trois individus recherchés pour coups de feu et bagarres. Elle leur a confisqué des armes et des munitions. Elle a également arrêté un homme qui conduisait une voiture volée à Ras Osta (Jbeil), après une course poursuite. Les personnes arrêtées ont été remises aux autorités compétentes. Des milliers de réfugiés syriens doivent rentrer cette semaine dans leur pays, dans le cadre du premier programme soutenu par l’ONU offrant des incitations financières au retour. Cette annonce intervient alors que les nouvelles autorités syriennes, au pouvoir depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre, affirment que « tous les citoyens (syriens) sont les bienvenus » malgré l’ampleur des destructions dans de nombreuses régions du pays et les inquiétudes persistantes concernant la situation sécuritaire. Près de 11 000 personnes se sont déjà inscrites pour effectuer leur retour cette semaine, alors que le gouvernement libanais table sur « 200 000 à 400 000 retours » d’ici à la fin de l’année. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

