Xi Jinping: Moscou et Pékin doivent « renforcer leur soutien mutuel »

Le président chinois Xi Jinping a déclaré mardi au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov que la Chine et la Russie devaient « renforcer leur soutien mutuel », selon un média d'Etat chinois. Pékin et Moscou doivent « mettre en oeuvre le consensus important » atteint avec le président russe Vladimir Poutine, et « renforcer leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux », a affirmé M. Xi, cité par l'agence officielle Chine nouvelle. Les deux pays doivent également « unir les pays du Sud global et promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et plus raisonnable », selon la même source. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre de la participation de M. Lavrov à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS). L'OCS regroupe 10 pays dont la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan. Elle entend faire contrepoids aux organisations occidentales et renforcer la coopération en matière de politique, de sécurité ou encore de commerce. Parmi les sujets abordés par les deux responsables figurait la préparation d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Chine à l'occasion d'un sommet de l'OCS, a de son côté rapporté Moscou. Sergueï Lavrov s'était entretenu dimanche avec son homologue chinois Wang Yi, notamment sur le dossier ukrainien et « les relations avec les Etats-Unis », selon Moscou. La Chine, un allié diplomatique et économique clé de la Russie, n'a jamais dénoncé l'assaut que cette dernière poursuit depuis février 2022 en Ukraine, ni appelé au retrait des troupes russes. Pékin plaide toutefois régulièrement pour l'arrêt des combats, tout en accusant les soutiens de Kiev d'alimenter le conflit en armant l'armée ukrainienne pour repousser les forces russes.

