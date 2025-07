Ala’ Moussa : Le Hezbollah a implicitement accepté de remettre les armes

L’ambassadeur d’Égypte à Beyrouth, Ala’ Moussa, a estimé lundi que le Hezbollah avait « implicitement accepté de remettre les armes » en avalisant l’élection de Joseph Aoun à la présidence de la République et la formation du gouvernement de Nawaf Salam. Dans un entretien à la chaîne OTV, il a déclaré : « Je ne m’attarderai pas sur les propos tenus par (l’émissaire américain) Tom Barrack dans la presse ni sur leur exactitude – il a peut-être été maladroit dans certaines formulations –, mais il est certain que l’État libanais traverse une période délicate et il lui revient de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. » Le diplomate américain avait prévenu que le Liban est face à un « risque existentiel » et pourrait être avalé par la Syrie s’il ne va pas de l’avant dans le chantier du monopole des armes. L’ambassadeur d’Égypte a ajouté : « Certains exploitent les déclarations de Tom Barrack pour détourner l’attention vers autre chose, dans leur propre intérêt, et cela ne sert pas l’intérêt général. » Ala’ Moussa a indiqué que la feuille de route américaine pour un retour à la stabilité au Liban évoque le monopole des armes aux mains de l’État, tout comme la réponse libanaise, et que le médiateur américain est en mesure d’offrir les garanties nécessaires. Il a dit croire que la période à venir apportera de « bonnes nouvelles ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

