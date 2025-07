Un détenu s'évade trois jours en se cachant dans un sac à linge

Un détenu de 20 ans s'est évadé d'une prison française pendant trois jours en se cachant dans le sac à linge à sale d'un co-détenu libérable, avant d'être repris lundi, a-t-on appris de source judiciaire. « Personne n'a été blessé » lors de l'arrestation du jeune homme, lundi matin tôt près de Lyon (centre-est) selon le parquet. Le co-détenu « complice n'était pas avec lui et n'a pas encore été interpellé », a précisé la même source. Le détenu repris, qui était emprisonné à Lyon pour des faits de « meurtre en bande organisée », liés à la criminalité organisée et au trafic de drogues, et d' « infraction à la législation sur les armes », a été placé en garde à vue pour « évasion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs », selon le parquet. Natif de Mayotte, île française dans l'Océan indien, le jeune homme, qui mesure 1,70 m, avait pu s'évader vendredi matin selon un procédé « extrêmement rare, que nous n'avons jamais connu dans cette administration », a commenté sur la chaîne BFMTV Sébastien Cauwel, directeur de l'administration pénitentiaire. « Ils étaient trois en cellule, l'un de ses cocellulaires était libérable vendredi matin et il a profité de la complicité de ce cocellulaire pour se cacher dans un gros sac de linge », et sortir en même temps que ce complice, aux yeux et à la barbe des surveillants, a-t-il précisé. C'est seulement samedi matin que son absence en cellule a été constatée. Il y a eu « manifestement toute une série de dysfonctionnements » « graves » et « inadmissibles », a estimé M. Cauwel. Le ministre de la Justice a demandé une enquête. La prison de Lyon-Corbas, qui dispose de 660 places, dont 60 pour les femmes, a été mise en service en 2009. Son taux d'occupation actuel « est d'environ 170% et donc ça rend les conditions de travail de nos agents plus compliquées », selon M. Cauwel. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un détenu de 20 ans s'est évadé d'une prison française pendant trois jours en se cachant dans le sac à linge à sale d'un co-détenu libérable, avant d'être repris lundi, a-t-on appris de source judiciaire. « Personne n'a été blessé » lors de l'arrestation du jeune homme, lundi matin tôt près de Lyon (centre-est) selon le parquet. Le co-détenu « complice n'était pas avec lui et n'a pas encore été interpellé », a précisé la même source.Le détenu repris, qui était emprisonné à Lyon pour des faits de « meurtre en bande organisée », liés à la criminalité organisée et au trafic de drogues, et d' « infraction à la législation sur les armes », a été placé en garde à vue pour « évasion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs », selon...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte