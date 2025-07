Raï plaide pour un « Liban nouveau » fondé sur le vivre-ensemble

Alors que la question du rétablissement du monopole de l’État sur les armes, ainsi que celle de la poursuite des violations israéliennes du cessez-le-feu conclu en novembre entre l’État hébreu et le Liban, divisent la classe politique et la société, le chef de l’Église maronite, le patriarche Béchara Raï, a plaidé pour la construction d’un « Liban nouveau fondé sur le vivre-ensemble, dans le respect des institutions actuelles ». « Au cœur des crises et des pressions économiques et sociales qui assiègent la famille au Liban, celle-ci demeure le noyau résistant, le dernier rempart, la première école naturelle des valeurs, et la première communauté humaine », a-t-il déclaré dans son homélie dominicale prononcée à Bkerké et relayée par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). « Chaque famille qui vit son amour avec fidélité contribue à bâtir un Liban nouveau : un Liban-État, riche de sa diversité culturelle et religieuse ; un Liban-message, un Liban de la rencontre et de l’humain, un Liban du vivre-ensemble. » Cette homélie du patriarche intervient alors que les propos récents de l’émissaire américain Thomas Barrack sur le Liban — qui selon lui pourrait « revenir à Bilad el-Cham », c’est-à-dire à la Grande Syrie, s’il ne désarmait pas le Hezbollah et ne lançait pas de réformes — ont suscité de vives réactions tout au long du week-end, d’un bout à l’autre du spectre politique libanais. Malgré les clarifications apportées samedi soir par M. Barrack, le chef des Forces libanaises Samir Geagea a appelé dimanche les autorités à « prendre en compte les propos de l’émissaire américain », mettant en garde contre un retour à une mise sous tutelle du Liban, à l’image de celle exercée par la Syrie dans le passé. Le député du Hezbollah Ibrahim Moussaoui a pour sa part dénoncé un « projet américano-sioniste dessiné pour la région ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Alors que la question du rétablissement du monopole de l’État sur les armes, ainsi que celle de la poursuite des violations israéliennes du cessez-le-feu conclu en novembre entre l’État hébreu et le Liban, divisent la classe politique et la société, le chef de l’Église maronite, le patriarche Béchara Raï, a plaidé pour la construction d’un « Liban nouveau fondé sur le vivre-ensemble, dans le respect des institutions actuelles ».« Au cœur des crises et des pressions économiques et sociales qui assiègent la famille au Liban, celle-ci demeure le noyau résistant, le dernier rempart, la première école naturelle des valeurs, et la première communauté humaine », a-t-il déclaré dans son homélie dominicale prononcée à Bkerké et relayée par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). «...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte