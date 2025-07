Golan : la vie confisquée des Syriens « sous occupation » le long de la zone tampon

Les habitants de Kowaya vivent sur les hauteurs d’un paradis caché. Percé par la rivière Yarmouk, un écrin de verdure encastré dans la vallée éponyme permet à ce village d’agriculteurs situé aux confins méridionaux de la province de Deraa de cultiver des légumes tout au long de l’année. Mais depuis plusieurs mois, cette oasis leur a été confisquée par l’armée israélienne. « Cette année, je comptais sur les dix dounoums de terre (environ 1 hectare, NDRL) dont j’ai hérité pour améliorer ma situation. J’avais acheté un générateur et installé des serres pour planter concombres, haricots et courgettes », raconte Adnan Hassan, djellaba clinquante et visage fermé. Comme les autres agriculteurs de Kowaya, il avait l’habitude de dormir sur ses terres, arme au poing, pour protéger ses cultures des...

