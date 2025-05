Le Pakistan a violé l'accord de cessez-le-feu, selon une source gouvernementale indienne

Le Pakistan a violé le cessez-le-feu conclu plus tôt samedi avec l'Inde après quatre jours de confrontation militaire entre les deux pays à leur frontière, a affirmé à l'AFP une source gouvernementale indienne. Une série de fortes détonations ont été entendues samedi soir à Srinagar, la principale ville du Cachemire indien (nord-ouest), où l'électricité a été coupée, ont rapporté des journalistes de l'AFP. « Mais qu'est-ce qui se passe avec le cessez-le-feu, bon sang ? », s'est exclamé sur son compte X le chef de l'exécutif de la région du Cachemire, Omar Abdullah. « On entend des explosions partout dans Srinagar ! !! » Le président américain Donald Trump a annoncé dans l'après-midi un cessez-le-feu total et immédiat entre les deux puissances nucléaires, qui l'ont rapidement confirmé. Selon le secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, Vikram Misri, cet accord a été conclu après un entretien téléphonique entre les responsables des opérations militaires des deux pays, qui devaient se reparler lundi 12 mai. L'Inde a mené mercredi sur le sol pakistanais des frappes de missiles en représailles à l'attentat commis le 22 avril dans le Cachemire indien. Le Pakistan a aussitôt riposté et les deux pays ont échangé jusqu'à l'accord annoncé samedi frappes de missiles, tirs d'artillerie et attaques de drones. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir le groupe jihadiste qu'elle soupçonne d'avoir assassiné 26 civils dans la ville touristique de Pahalgam, ce qu'Islamabad dément fermement. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

