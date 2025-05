Le Pakistan annonce rouvrir son espace aérien après l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Inde

L'espace aérien pakistanais a rouvert "pour tous les vols", a annoncé samedi l'Autorité pakistanaise de l'aviation, après qu'Islamabad, New Delhi et Washington ont annoncé un cessez-le-feu immédiat entre l'Inde et le Pakistan.

Depuis plusieurs jours, le Pakistan avait fermé puis rouvert plusieurs de ses aéroports et son espace aérien au gré des attaques et des contre-attaques avec son voisin, leur pire confrontation militaire depuis des décennies.