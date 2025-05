Le ministre saoudien des AE plaide pour une « désescalade » auprès de ses homologues indien et pakistanais

Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a déclaré que le plus haut diplomate du royaume, Fayçal bin Farhan al-Saoud, s'était entretenu samedi au téléphone avec Subrahmanyam Jaishankar et Ishaq Dar, ses homologues indien et pakistanais.

Dans un bref communiqué, le ministère a indiqué que les discussions avaient porté sur les efforts visant à une « désescalade des tensions, à mettre un terme aux affrontements militaires en cours et à promouvoir le calme ».

Le chef de la diplomatie saoudienne a également « souligné l'engagement du royaume en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région, ainsi que ses relations étroites et équilibrées avec les deux pays amis », ajoute le communiqué.