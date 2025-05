L'Unrwa assure être irremplaçable pour distribuer l'aide humanitaire à Gaza

Il est "très difficile" d'imaginer distribuer de l'aide humanitaire à Gaza sans l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), a assuré vendredi une porte-parole de l'organisation. "Il est impossible de remplacer l'Unrwa dans un endroit comme Gaza. Nous sommes la plus grande organisation humanitaire", a déclaré la porte-parole, Juliette Touma, lors d'un point de presse depuis Amman. Elle était interrogée sur l'annonce jeudi des États-Unis sur une nouvelle fondation qui serait prochainement chargée de la gestion de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, territoire sous blocus israélien et dévasté par la guerre. Peu de choses sont connues sur cette fondation, mais une "Fondation humanitaire pour Gaza" à but non lucrative est enregistrée depuis février en Suisse, basée à Genève. À Gaza, "nous avons plus de 10.000 personnes qui travaillent pour livrer le peu qui reste des fournitures" et l'organisation gère également des abris pour les familles déplacées, a détaillé Mme Touma. "Il est très, très difficile d'imaginer toute opération humanitaire sans l'Unrwa", a-t-elle assuré. Depuis le 2 mars et la reprise de l'offensive israélienne, un blocus empêche toute aide humanitaire de pénétrer dans le territoire palestinien, où vivent 2,4 millions de personnes. Israël, qui accuse le Hamas de détourner l'aide, a par ailleurs suggéré de la distribuer dans des centres contrôlés par l'armée, une proposition très critiquée par l'ONU et les organisations humanitaires. "Nous ne participerons à aucune opération d'aide qui ne respecte pas nos principes humanitaires d'indépendance, d'humanité, d'impartialité", a encore affirmé vendredi un porte-parole de l'ONU à Genève, Rolando Gomez. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



